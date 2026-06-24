«Нужно уметь остановиться». Йоханнес Кюн — о завершении карьеры

Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн прокомментировал своё решение завершить спортивную карьеру.

«Я был одним из самых старших спортсменов в команде. В какой-то момент нужно уметь остановиться. Занимался этим так долго, что у меня уже не осталось целей, к которым мог бы стремиться. Поэтому решил, что больше не готов прилагать столько усилий», – приводит слова Кюна пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Кюн провёл на Кубке мира 14 сезонов, дебютировав в 2012 году. Он является бронзовым призёром чемпионата мира 2025 года в эстафете, чемпионом Европы и победителем спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене в сезоне-2021/2022.