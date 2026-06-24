«Уровень конкуренции вырос». Йоханнес Кюн — об изменениях в биатлоне

Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн ответил на вопрос, как изменился биатлон за 14 лет его профессиональной карьеры

«На мой взгляд, общий уровень конкуренции значительно вырос. Всегда были выдающиеся спортсмены, которые стабильно поднимались на пьедестал почёта, но раньше можно было финишировать 20-м даже с тремя промахами на стрельбе. Сегодня это невозможно. Во многих странах есть выдающиеся спортсмены, а у Германии больше нет того технического преимущества, которое было у неё 10 лет назад. Что не изменилось, так это хорошая атмосфера среди спортсменов и настроение на стадионе», — приводит слова Кюна пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).