Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Федерация зимних видов спорта Италии подтвердила травму Джакомеля

Федерация зимних видов спорта Италии подтвердила травму Джакомеля
Комментарии

Федерация зимних видов спорта Италии (FISI) подтвердила, что у серебряного призёра Олимпийских игр 2026 года в смешанной эстафете Томмазо Джакомеля диагностирован вывих левого плеча.

«Продолжаются медицинские обследования Томмазо Джакомеля, вынужденного приостановить тренировки на первом этапе спортивной подготовки. 26-летний итальянский биатлонист, получивший травму в результате падения на тренировке несколько дней назад, прошёл магнитно-резонансную томографию левого плеча, которая подтвердила вывих. Сегодня он отправится в больницу «Галеацци» в Милане, где медицинская комиссия FISI пересмотрит результаты проведённых обследований и совместно со спортсменом и тренерским штабом определит оптимальный план реабилитации для возобновления спортивной деятельности», – говорится в сообщении.

Материалы по теме
Фото
«Надоело всё это дерьмо». Томмазо Джакомель вывихнул плечо на тренировке
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android