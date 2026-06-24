Федерация зимних видов спорта Италии подтвердила травму Джакомеля

Федерация зимних видов спорта Италии (FISI) подтвердила, что у серебряного призёра Олимпийских игр 2026 года в смешанной эстафете Томмазо Джакомеля диагностирован вывих левого плеча.

«Продолжаются медицинские обследования Томмазо Джакомеля, вынужденного приостановить тренировки на первом этапе спортивной подготовки. 26-летний итальянский биатлонист, получивший травму в результате падения на тренировке несколько дней назад, прошёл магнитно-резонансную томографию левого плеча, которая подтвердила вывих. Сегодня он отправится в больницу «Галеацци» в Милане, где медицинская комиссия FISI пересмотрит результаты проведённых обследований и совместно со спортсменом и тренерским штабом определит оптимальный план реабилитации для возобновления спортивной деятельности», – говорится в сообщении.