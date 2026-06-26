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Стали известны сроки восстановления Джакомеля после вывиха плеча при падении с велосипеда

Стали известны сроки восстановления Джакомеля после вывиха плеча при падении с велосипеда
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Медицинская комиссия Итальянской федерации зимних видов спорта (FISI) сообщила о состоянии биатлониста Томмазо Джакомеля. Итальянец, который на прошлой неделе вывихнул левое плечо при падении с велосипеда, не будет оперироваться — врачи решили ограничиться консервативным лечением.

«Он проведёт ещё две‑три недели в покое, после чего начнёт постепенно возвращаться к тренировкам — цель в том, чтобы к началу соревновательного сезона быть в наилучшей форме», — приводит слова FISI Nordic Magazine.

Томмазо Джакомель — серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 в смешанной эстафете, серебряный призёр чемпионата мира — 2025 в индивидуальной гонке, победитель этапов Кубка мира (в том числе масс‑старта в Рупольдинге и спринта в Оберхофе), а также лидер общего зачёта Кубка мира сезона-2025/2026.

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