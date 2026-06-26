IBU будет следовать решениям МОК по российским спортсменам

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин заявил, что IBU будет соблюдать решения о российских спортсменах, которые примет Международный олимпийский комитет (МОК).

«Я находился на сессии МОК, и там был принят ряд новых правил и изменений в Олимпийскую хартию. IBU будет действовать в соответствии с решениями конгресса организации», — приводит слова Далина «РИА Новости Спорт».

24 и 25 июня в швейцарской Лозанне прошла сессия МОК, на которой были приняты поправки в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.