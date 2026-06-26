Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

IBU будет следовать решениям МОК по российским спортсменам

IBU будет следовать решениям МОК по российским спортсменам
Комментарии

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин заявил, что IBU будет соблюдать решения о российских спортсменах, которые примет Международный олимпийский комитет (МОК).

«Я находился на сессии МОК, и там был принят ряд новых правил и изменений в Олимпийскую хартию. IBU будет действовать в соответствии с решениями конгресса организации», — приводит слова Далина «РИА Новости Спорт».

24 и 25 июня в швейцарской Лозанне прошла сессия МОК, на которой были приняты поправки в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.

Материалы по теме
Стали известны сроки восстановления Джакомеля после вывиха плеча при падении с велосипеда
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android