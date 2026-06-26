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«Это не желание, а потребность». Бреза-Буше — о смене экипировщика

«Это не желание, а потребность». Бреза-Буше — о смене экипировщика
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Олимпийская чемпионка 2022 года по биатлону в масс-старте на 12,5 км француженка Жюстин Бреза-Буше сменила экипировщика.

Бреза-Буше прекратила многолетнее сотрудничество с Fischer и перешла к Rossignol.

«Весной я серьёзно задумалась о том, какой смысл хочу придать продолжению карьеры. Важно было подвести итог, и довольно быстро передо мной встали выборы и направления, которые я хотела бы выбрать. Цель смены бренда экипировщика — прежде всего поддержка, командная работа. Это то, что вдохновляет меня в продолжении карьеры, и чего я, возможно, не осознавала до сих пор.

Работать в небольшой команде над общей целью и иметь взаимопонимание в стремлении к результату — это то, что мне нужно. Это не желание, а потребность, чтобы продолжить карьеру. Rossignol представил мне свой проект в конце сезона, после сложного для меня олимпийского сезона. В этом человеческом отношении, материальной и финансовой поддержке выбор был для меня очевиден.

Rossignol сопровождает меня в этом новом, индивидуальном проекте. Это бренд, который соответствует такому подходу. Они действительно сосредоточены на спортсмене и строят работу в команде, чтобы служить результату. На человеческом уровне у нас совпадение, и это немаловажно, потому что для высоких результатов нужна сплочённость. Раньше я это тоже находила, но здесь, возможно, всё более индивидуально. С нетерпением жду начала сотрудничества!» — приводит слова Бреза-Буше Nordic Magazine.

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