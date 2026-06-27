Биатлонист Кристиансен посетил матч сборной Норвегии с Францией на ЧМ-2026

Биатлонист Ветле Шоста Кристиансен посетил матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Норвегии и Франции.

Фото: Из личного архива Кристиансена

Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу французов. Матч состоялся на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). По итогам группового этапа сборная Франции с девятью очками возглавила турнирную таблицу группы I, Норвегия с шестью очками расположилась на второй строчке и сыграет в 1/16 финала с Кот-д’Ивуаром.

Кристиансен — олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, бронзовый и двукратный серебряный призёр Олимпиады, трёхкратный чемпион мира и обладатель двух золотых медалей на первенстве Европы.