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Биатлонист Кристиансен посетил матч сборной Норвегии с Францией на ЧМ-2026

Биатлонист Кристиансен посетил матч сборной Норвегии с Францией на ЧМ-2026
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Биатлонист Ветле Шоста Кристиансен посетил матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Норвегии и Франции.

Фото: Из личного архива Кристиансена

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'     1:4 Дуэ – 90+4'    

Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу французов. Матч состоялся на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). По итогам группового этапа сборная Франции с девятью очками возглавила турнирную таблицу группы I, Норвегия с шестью очками расположилась на второй строчке и сыграет в 1/16 финала с Кот-д’Ивуаром.

Кристиансен — олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, бронзовый и двукратный серебряный призёр Олимпиады, трёхкратный чемпион мира и обладатель двух золотых медалей на первенстве Европы.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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