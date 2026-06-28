Антон Бабиков выиграл 40-километровый трейл в Архызе

Чемпион мира российский биатлонист Антон Бабиков выиграл 40-километровый горный трейл Wild Trail в Архызе. Спортсмен преодолел дистанцию за 4 часа 2 минуты 54 секунды.

«[Гонка далась] тяжело. Многие говорили, что круг облегчили – не знаю, где там чего облегчили. Я один раз, признаюсь честно, упал – и думаю: я сейчас понимаю, зачем нужен телефон с номером организаторов. Я полторы минуты лежал, не чувствовал ног и думал: и что я делать дальше буду? (Улыбается.) Но встал, дохромал, дальше разбежался.

Очень интересно, круто так встречать рассвет, день и заканчивать его в девять утра тоже прекрасно», – сказал Бабиков в видео в телеграм-канале Wild Trail.