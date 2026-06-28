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Анаис Шевалье-Буше стала восьмой на марафоне «Монблан»

Анаис Шевалье-Буше стала восьмой на марафоне «Монблан»
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в биатлоне француженка Анаис Шевалье-Буше стала восьмой на марафоне «Монблан» (42 км). Анаис Шевалье-Буше преодолела трассу с положительными перепадами высот за 4 часа 49 минут 58 секунд и показалась восьмой результат, поднявшись на семь позиций по сравнению с прошлым годом.

Победу одержала шведка Тове Александерссон (3:55:07), второй пришла норвежка Ида Амели Робсам (4:18:28), а третье место заняла британка Наоми Ланг (4:21:23).

Анаис Шевалье-Буше на ОИ-2022 завоевала две серебряные медали (в индивидуальной гонке на 15 км и смешанной эстафете), а на Олимпиаде 2018 года Шевалье-Буше стала третьей в эстафете 4×6 км.

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