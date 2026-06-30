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«Был бы в числе лучших биатлонистов мира». Тренер сборной Беларуси — об Антоне Смольском

«Был бы в числе лучших биатлонистов мира». Тренер сборной Беларуси — об Антоне Смольском
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Старший тренер мужской сборной Беларуси австриец Райнхард Гёсвайнер высказался о потенциале лидера белорусской команды Антона Смольского, заявив, что он мог бы быть среди лучших биатлонистов в мире, если бы не отстранение от международных соревнований.

— В мужской команде есть выделяющийся лидер — Антон Смольский. По-вашему, как бы наш биатлонист смотрелся на уровне мировых звёзд?
— Учитывая то, что до отстранения сборной Антон уже показывал отличные результаты, я верю, что сейчас он был бы в числе лучших биатлонистов мира. Сейчас он определённо вырос, набрался необходимого опыта. При возращении на Кубки мира он будет показывать результаты не хуже тех, которые показывал до этого, — приводит слова Гёсвайнера Sport5.by.

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