«Никогда не подводил». Биатлонист Перро — о любимом футболисте сборной Франции на ЧМ-2026

Французский биатлонист Эрик Перро рассказал, кто является его любимым футболистом в составе национальной команды на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Его выбор пал на полузащитника Н'Голо Канте.

«Н'Голо Канте. Очень сдержанный парень, невероятно хороший. Об уровне его игры и говорить нечего. Он главный ветеран в команде, до сих пор здесь. Он никогда не подводил. Он скромный. сдержанный и показывает великолепный футбол, что позволяет ему и сегодня оставаться в команде. Я считаю это потрясающим», — приводит слова Перро Nordic Magazine.

35-летний Канте не сыграл ни минуты на ЧМ-2026, оставаясь в запасе в каждой из трёх игр сборной Франции на групповом этапе.