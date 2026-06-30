Смольский — об австрийском тренере: у него уже белорусский менталитет

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал о своих впечатлениях от нового тренера Райнхарда Гёсвайнера.

— Антон, в команду пришел новый тренер — австриец Райнхард Гёсвайнер. Как восприняли это назначение?

— Для нас Гёсвайнер не новый человек. Он уже работал с женской командой с 2020 по 2022 год, поэтому мы его хорошо знаем. О нём всегда были только позитивные отзывы.

В нашей команде мы встретили его хорошо, скажем — по-дружески, по-нашему. Не скажу, что он как-то сильно отличается от нас. Я бы даже сказал, что у него уже белорусский менталитет. Он очень скромный человек, предрасполагает к себе своим спокойствием и уверенностью, — приводит слова Смольского Sport5.by.