Динара Смольская высказалась о новом австрийском тренере сборной Беларуси Гёсвайнере

Белорусская биатлонистка Динара Смольская рассказала о своих впечатлениях от нового австрийского тренера Райнхарда Гёсвайнера.

«Райни и в своём первом заходе в белорусскую сборную был мастером тренерского дела, умным адекватным профессионалом. Так что я как тогда не видела в нём изъянов, так не вижу их и нынче. Всё, что он предлагает для оптимальной подготовки, находит во мне позитивный отклик — со всем соглашаюсь. Никакие сомнения не терзают.

Скажу больше. Его рекомендации помогали мне держать марку и после завершения Гёсвайнером работы в Беларуси. Более того, когда мы с Антоном обсуждали такие важнейшие профессиональные моменты, как техника выстрела и техника лыжного хода, то как бы муж ни стремился меня убедить… в общем, я возвращалась к рекомендациям, которые давал мне Райни! Доверялась его опыту, как бы по-прежнему находилась под его крылом», — приводит слова Динары Sport5.by.