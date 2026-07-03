«Мы все сходим с ума!» Норвежский биатлонист — об игре сборной на ЧМ-2026

Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Ветле Шоста Кристиансен, посетивший матч сборной Норвегии по футболу на чемпионате мира 2026 года с Сенегалом (3:2), поделился впечатлениями от пережитого опыта.

«Когда мы участвуем в своих соревнованиях, делаем всё возможное, чтобы абстрагироваться от эмоций. Переживать же подобное в окружении тысяч норвежских болельщиков было совершенно уникальным опытом. Эмоции от этого намного превосходят всё, что я когда-либо испытывал в своей карьере.

Олимпийское золото — это фантастика, я боролся за неё всю жизнь, но посмотрите на это: футбол! Я люблю футбол и быть частью чего-то, что кажется больше, чем ты сам. Это просто невероятно.

Я думаю, ничто так не объединяет, как спорт, особенно футбол. Норвегия не играла на таком уровне 26 или 28 лет, и сейчас иметь команду, входящую в число лучших во всём мире… Это очевидно: мы все сходим с ума!» — приводит слова Кристиансена Nordic Magazine.