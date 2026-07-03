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«Мы все сходим с ума!» Норвежский биатлонист — об игре сборной на ЧМ-2026

«Мы все сходим с ума!» Норвежский биатлонист — об игре сборной на ЧМ-2026
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Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Ветле Шоста Кристиансен, посетивший матч сборной Норвегии по футболу на чемпионате мира 2026 года с Сенегалом (3:2), поделился впечатлениями от пережитого опыта.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 03:00 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 2
Сенегал
1:0 Педерсен – 43'     2:0 Холанд – 48'     2:1 Сарр – 53'     3:1 Холанд – 58'     3:2 Сарр – 90+3'    

«Когда мы участвуем в своих соревнованиях, делаем всё возможное, чтобы абстрагироваться от эмоций. Переживать же подобное в окружении тысяч норвежских болельщиков было совершенно уникальным опытом. Эмоции от этого намного превосходят всё, что я когда-либо испытывал в своей карьере.

Олимпийское золото — это фантастика, я боролся за неё всю жизнь, но посмотрите на это: футбол! Я люблю футбол и быть частью чего-то, что кажется больше, чем ты сам. Это просто невероятно.

Я думаю, ничто так не объединяет, как спорт, особенно футбол. Норвегия не играла на таком уровне 26 или 28 лет, и сейчас иметь команду, входящую в число лучших во всём мире… Это очевидно: мы все сходим с ума!» — приводит слова Кристиансена Nordic Magazine.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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