Чемпионат России — 2026 по летнему биатлону пройдёт в Чебоксарах в сентябре

Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Чебоксарах с 16 по 20 сентября. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР). В программу войдут гонки на 20 и 15 км, спринты на 10 и 7,5 км, эстафеты 4x7,5 км и 4x6 км, а также две официальные тренировки.

Программа соревнований:

14 сентября – день приезда;

15 сентября – тренировка, комиссия по допуску;

16 сентября – официальная тренировка;

17 сентября – роллеры — гонка 20 км;

роллеры — гонка 15 км;

18 сентября – официальная тренировка;

19 сентября – роллеры — спринт 10 км;

роллеры — спринт 7,5 км;

20 сентября – роллеры — эстафета (4 человека х 7,5 км);

роллеры — эстафета (4 человека х 6 км);

21 сентября – день отъезда.

Напомним, в 2025 году чемпионат России по летнему биатлону прошёл в городе Чайковский (Пермский край).