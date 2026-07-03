Чемпионат России — 2026 по летнему биатлону пройдёт в Чебоксарах в сентябре

Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Чебоксарах с 16 по 20 сентября. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР). В программу войдут гонки на 20 и 15 км, спринты на 10 и 7,5 км, эстафеты 4x7,5 км и 4x6 км, а также две официальные тренировки.
Программа соревнований:
14 сентября – день приезда;
15 сентября – тренировка, комиссия по допуску;
16 сентября – официальная тренировка;
17 сентября – роллеры — гонка 20 км;
роллеры — гонка 15 км;
18 сентября – официальная тренировка;
19 сентября – роллеры — спринт 10 км;
роллеры — спринт 7,5 км;
20 сентября – роллеры — эстафета (4 человека х 7,5 км);
роллеры — эстафета (4 человека х 6 км);
21 сентября – день отъезда.
Напомним, в 2025 году чемпионат России по летнему биатлону прошёл в городе Чайковский (Пермский край).