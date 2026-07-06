Джакомель и Хофер пропустят сборы итальянской сборной в Лиллехаммере

Томмазо Джакомель и Лукас Хофер вынуждены пропустить командные тренировки сборной Италии по биатлону в Лиллехаммере, Норвегия.

Как сообщает Итальянская федерация зимних видов спорта (FISI), Томмазо Джакомель не примет участия в сборе из-за вывиха левого плеча, а причины отсутствия Лукаса Хофера не уточняются.

В Норвегию отправились Никола Романин, Кристоф Пирхер, Дидье Бьона, Патрик Браунхофер и Элия Дзени.

Томмазо Джакомель и Лукас Хофер стали вторыми на Олимпийских играх 2026 года в смешанной эстафете по биатлону. Также Хофер является бронзовым призёром ОИ-2018 и ОИ-2014 (оба раза — в смешанных эстафетах).