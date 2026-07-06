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Компания DE стала новым экипировщиком сборной России по биатлону

Компания DE стала новым экипировщиком сборной России по биатлону
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Компания DE стала новым экипировщиком сборной России по биатлону. Соглашение вступило в силу с 1 июля 2026 года и рассчитано на ближайшее четырёхлетие. Об этом сообщила пресс-служба СБР.

Президент Сюза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал соглашение:

«Начало нового олимпийского цикла — это время обновлений, и Союз биатлонистов России пошёл на смену официального экипировщика сборной России по биатлону, чтобы вывести обеспечение национальной команды на новый уровень. Выбор нового партнёра не был случайным — мы провели конкурс, в котором приняли участие практически все заметные производители лыжно-биатлонной экипировки, представленные сегодня на российском рынке. Победу в этом конкурсе одержала компания DE, одним из основателей которой является олимпийский чемпион Евгений Дементьев».

«Для нас большая честь и ответственность стать официальным экипировщиком сборной России по биатлону. Когда я сам выходил на старт за сборную, знал, что экипировка — это не просто одежда. Это часть подготовки, часть уверенности, часть победы. Именно поэтому мы создавали DE, чтобы российские спортсмены могли выступать в форме, которая не уступает мировым стандартам, при этом разработанной и произведённой в России. Мы понимаем специфику биатлона, знаем, что важно на огневом рубеже и на лыжне. Будем делать всё, чтобы наша сборная чувствовала себя комфортно, уверенно и выглядела достойно. И, конечно, чтобы болельщики гордились не только результатами, но и формой своих чемпионов», – добавил Евгений Дементьев, один из основателей бренда.

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