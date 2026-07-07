МОК включил сингл-микст в программу Олимпиады-2030
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Сегодня, 7 июля, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что сингл-микст (одиночная смешанная эстафета) дебютирует в олимпийской программе на Олимпиаде-2030 в Альпах, Франция. Такое решение принял исполнительный комитет организации.
Отметим, что сингл-микст уже более 10 лет проводится в рамках Кубка мира по биатлону. Дебют дисциплины случился 6 февраля 2015 года. В программу чемпионатов мира Международный союз биатлонистов (IBU) ввёл сингл-миксты в 2019 году. Первыми в истории чемпионами мира в сингл-миксте стали норвежцы Йоханнес Бё и Марте Рёйселанд.
Таким образом, с 2030 года в биатлоне на Олимпиадах будут разыгрываться 12 комплектов наград.
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