МОК включил сингл-микст в программу Олимпиады-2030

Сегодня, 7 июля, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что сингл-микст (одиночная смешанная эстафета) дебютирует в олимпийской программе на Олимпиаде-2030 в Альпах, Франция. Такое решение принял исполнительный комитет организации.

Отметим, что сингл-микст уже более 10 лет проводится в рамках Кубка мира по биатлону. Дебют дисциплины случился 6 февраля 2015 года. В программу чемпионатов мира Международный союз биатлонистов (IBU) ввёл сингл-миксты в 2019 году. Первыми в истории чемпионами мира в сингл-миксте стали норвежцы Йоханнес Бё и Марте Рёйселанд.

Таким образом, с 2030 года в биатлоне на Олимпиадах будут разыгрываться 12 комплектов наград.