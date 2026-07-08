IBU сохранил позицию по отстранению российских биатлонистов, несмотря на рекомендации МОК

Международный союз биатлонистов (IBU) не планирует пересматривать действующие ограничения в отношении российских спортсменов, несмотря на обновлённые рекомендации Международного олимпийского комитета. Об этом сообщил глава IBU Олле Далин.

«Как вновь подчеркнул МОК, решения о допуске к участию принимаются каждой международной федерацией самостоятельно. Позиция IBU остается неизменной, а решение конгресса IBU от 2022 года продолжает действовать. Исполком IBU сформировал мониторинговую группу, которая продолжит регулярно оценивать ситуацию и представлять отчёты исполкому», — приводит слова Далина ТАСС.

Российские биатлонисты остаются отстранёнными от международных соревнований с весны 2022 года. Союз биатлонистов России продолжает добиваться отмены ограничений через Спортивный арбитражный суд.