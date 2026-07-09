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Эмильен Жаклен стал четвёртым в велогонке Гран-при Marius Vial

Эмильен Жаклен стал четвёртым в велогонке Гран-при Marius Vial
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Олимпийский чемпион 2026 года по биатлону в эстафете 4×7,5 км француз Эмильен Жаклен занял четвёртое место в профессиональной велогонке Гран-при Marius Vial.

Соревнования прошли 5 июля в Ле-Авеньер-Вейрен-Тюэллен, Франция. Эта велогонка стала первой для Жаклена за последние 15 лет.

Несмотря на профессиональную карьеру биатлониста, в детстве Эмильен также занимался и велоспортом. После ОИ-2026 француз заявил, что нуждается в отдыхе от биатлона, и подписал шестимесячный контракт с профессиональной велокомандой NewGen Decathlon-CMA CGM, приостановив любые тренировки с национальной командой по биатлону.

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