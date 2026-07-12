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«Я там, где меня ценят». Украинская биатлонистка — о работе в России

«Я там, где меня ценят». Украинская биатлонистка — о работе в России
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Украинская биатлонистка Юлия Журавок объяснила, почему переехала работать в Россию. Журавок является тренером в клубе «Катай технично» в Подмосковье.

«Я сделала свой выбор. И не жалею о нём. Сегодня я там, где меня ценят. Где нужен мой опыт, мои знания и я сама как человек», — написала Журавок на своей странице в социальных сетях.

Спортсменка отметила, что на родине ей приходилось браться за любую работу без поддержки окружающих.

Юлия Журавок является чемпионкой Европы 2018 года в смешанной эстафете, серебряным призёром чемпионата Европы 2019 года в индивидуальной гонке на 15 км, а также бронзовым призёром чемпионата мира по летнему биатлону 2017 года в смешанной эстафете.

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