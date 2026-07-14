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Скончалась олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева

Скончалась олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева
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Союз биатлонистов России сообщил о смерти олимпийской чемпионки Галины Куклевой.

«Союз биатлонистов России с глубокой скорбью сообщает о кончине в ночь на 14 июля олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России Галины Алексеевны Куклевой.

Галина Куклева родилась 21 ноября 1972 года в Ишимбае. Её спортивный путь стал образцом целеустремлённости и преданности делу: начав с юношеских побед, она уверенно вошла в элиту мирового биатлона. Триумф Галины Алексеевны на Олимпиаде в Нагано в 1998 году стал одним из самых ярких и драматичных моментов в истории российского биатлона. В спринте на 7,5 км она завоевала золото, опередив соперницу всего на 0,7 секунды — эта победа запомнилась всем не только напряжённой борьбой, но и искренними эмоциями спортсменки на пьедестале.

За свои достижения Галина Куклева была удостоена высоких государственных наград, включая Орден Почёта и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Она была почётной гражданкой родного Ишимбая и для земляков оставалась не просто прославленной спортсменкой, а человеком, который никогда не забывал свои корни и всегда стремился помогать родному краю.

СБР выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и ученикам Галины Алексеевны. Её жизненный путь — образец преданности спорту и служения своему делу. Память о Галине Куклевой навсегда останется в сердцах коллег, спортсменов и болельщиков, её достижения будут вдохновлять новые поколения российских биатлонистов», — говорится в сообщении в канале СБР.

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