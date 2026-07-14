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«Горе в биатлонной семье». Губерниев отреагировал на уход из жизни Галины Куклевой

«Горе в биатлонной семье». Губерниев отреагировал на уход из жизни Галины Куклевой
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Комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на новость об уходе из жизни олимпийской чемпионки 1998 года, трёхкратной чемпионки мира по биатлону Галины Куклевой. Легендарной отечественной спортсменки не стало в ночь на 14 июля.

«Умерла Галина Куклева! Олимпийская чемпионка по биатлону… Многократная чемпионка мира… После очень тяжёлой и продолжительной болезни…. Галя, такая светлая и замечательная… Горе в биатлонной семье…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Также в активе Куклевой 23 победы на этапах Кубка мира, из них 9 — в личных гонках. Галине Алексеевне было 53 года.

Видео: впечатляющие олимпийские рекорды.

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