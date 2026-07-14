«Горе в биатлонной семье». Губерниев отреагировал на уход из жизни Галины Куклевой

Комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на новость об уходе из жизни олимпийской чемпионки 1998 года, трёхкратной чемпионки мира по биатлону Галины Куклевой. Легендарной отечественной спортсменки не стало в ночь на 14 июля.

«Умерла Галина Куклева! Олимпийская чемпионка по биатлону… Многократная чемпионка мира… После очень тяжёлой и продолжительной болезни…. Галя, такая светлая и замечательная… Горе в биатлонной семье…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Также в активе Куклевой 23 победы на этапах Кубка мира, из них 9 — в личных гонках. Галине Алексеевне было 53 года.

Видео: впечатляющие олимпийские рекорды.