«Ослепительная улыбка мирового биатлона». Губерниев — о смерти Галины Куклевой

Известный телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о взаимоотношениях с олимпийской чемпионкой 1998 года, трёхкратной чемпионкой мира по биатлону Галиной Куклевой. Легендарной отечественной спортсменки не стало в ночь на 14 июля.

«Это большая потеря. Она долго и тяжело болела. Огромная потеря! Это ослепительная улыбка мирового биатлона. Я с ней познакомился в декабре 2001 года — она уже была олимпийской чемпионкой. Мы с ней как-то сразу подружились. После того как она ушла, выиграв медаль в эстафете в Солт-Лейк-Сити, посвятила свою жизнь подрастающему поколению. Она была педагогом в университете. Очень образованная, тонкая, интеллигентная. Она же воспитанница Гурьева. Она взяла самое лучшее у наставника. Потрясающей человек. Я горю и скорблю вместе со всеми, потому что это потеря для биатлонной семьи. Во многом Галина была честью и совестью биатлона.

Я встретил её в аэропорту полгода назад — она возвращалась с химии. Конечно, встреча была непростой, мягко говоря… Светлая память. Это потеря для всех нас. Мы дружили очень долго и относились друг к другу с уважением. Её победа на Олимпиаде в Нагано стала знаковой для очень большого поколения наших биатлонистов. Как путеводная звезда, выиграв эту гонку с минимальным преимуществом. Была фантастическая борьба! Эта гонка была в начале моей журналистской карьеры в 1998 году. Для многих спортсменов эта гонка стала моментом биатлонного роста. После победы Куклевой люди приходили в биатлон и хотели быть похожими на неё. То есть для многих она оставалась настоящим кумиром», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.