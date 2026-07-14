Вице-президент СБР Ростовцев отреагировал на смерть Галины Куклевой

Трёхкратный чемпион мира, вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев отреагировал на новость об уходе из жизни олимпийской чемпионки 1998 года, трёхкратной чемпионки мира по биатлону Галины Куклевой. Легендарной отечественной спортсменки не стало в ночь на 14 июля.

«Очень надёжный и сильный человек. Очень хорошо бежала в своё время ногами, именно потому что была сильной физически и хорошо тренировалась. Это был пример для подражания даже нам, ребятам, которые попали в сборную, когда Галина уже была олимпийской чемпионкой. Как она работала, терпела, могла собираться — в спортивном плане это дорогого стоит. В коллективе ни разу я от неё не слышал резкого или грубого слова в адрес окружающих, хотя она была непростым человеком с характером. В общении с нами, мужской командой, я ни разу ничего не слышал. Всегда с улыбкой! Даже когда уставшая — лучше промолчит. Очень жаль. Несколько лет назад в Красноярске мы проводили летний Кубок Содружества — приглашали Галину в качестве VIP-гостя. Тогда я узнал, что она серьёзно болеет. К сожалению, это случилось. Галя, царство небесное… Спасибо, что была с нами и учила нас, как быть чемпионами», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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