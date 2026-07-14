Вице-президент СБР оценил вероятность возвращения россиян в международные соревнования

Трёхкратный чемпион мира, вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев оценил вероятность возвращения россиян в международные соревнования.

«Я думаю, что что-то может поменяться. Очень многое будет зависеть от решения, которое примет CAS по апелляции СБР и некоторых спортсменов в части недопуска до соревнований. Вы знаете, что слушания прошли — арбитры удалились на вынесение решения. От этого решения будет зависеть очень многое. Надеюсь, что к осеннему конгрессу решение CAS уже будет — и там так или иначе будут какие-то позитивные новости по вопросу допуска российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой IBU», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.