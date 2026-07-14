Раскрыта причина смерти олимпийской чемпионки Галины Куклевой

Олимпийская чемпионка 1998 года, трёхкратная чемпионка мира по биатлону Галина Куклева ушла из жизни вследствие онкологического заболевания, с которым боролась долгое время, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Галя болела долгое время, лечилась от онкологии, боролась с болезнью. Но не всегда получается победить болезнь, и люди уходят», — заявил источник издания.

Помимо титулов на Олимпиаде и ЧМ, в активе Куклевой 23 победы на этапах Кубка мира, из них 9 — в личных гонках. Галине Алексеевне было 53 года. Легендарной отечественной спортсменки не стало в ночь на 14 июля.