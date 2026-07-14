В Олимпийском комитете России отреагировали на уход из жизни Галины Куклевой

Олимпийский комитет России (ОКР) отреагировал на новость об уходе из жизни олимпийской чемпионки 1998 года, трёхкратной чемпионки мира по биатлону Галины Куклевой. Легендарной спортсменки не стало в ночь на 14 июля.
«Память о великой спортсменке, наставнике и человеке несгибаемой воли навсегда останется в сердцах её близких, учеников и всех поклонников биатлона. Олимпийский комитет России выражает искренние соболезнования семье Галины Алексеевны Куклевой», — говорится в заявлении ОКР.
Помимо титулов на Олимпиаде и ЧМ, в активе Куклевой 23 победы на этапах Кубка мира, из них 9 — в личных гонках.
Видео: впечатляющие олимпийские рекорды.