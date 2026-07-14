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В Олимпийском комитете России отреагировали на уход из жизни Галины Куклевой

В Олимпийском комитете России отреагировали на уход из жизни Галины Куклевой
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Олимпийский комитет России (ОКР) отреагировал на новость об уходе из жизни олимпийской чемпионки 1998 года, трёхкратной чемпионки мира по биатлону Галины Куклевой. Легендарной спортсменки не стало в ночь на 14 июля.

«Память о великой спортсменке, наставнике и человеке несгибаемой воли навсегда останется в сердцах её близких, учеников и всех поклонников биатлона. Олимпийский комитет России выражает искренние соболезнования семье Галины Алексеевны Куклевой», — говорится в заявлении ОКР.

Помимо титулов на Олимпиаде и ЧМ, в активе Куклевой 23 победы на этапах Кубка мира, из них 9 — в личных гонках.

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