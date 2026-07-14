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Луиза Носкова рассказала, когда и где пройдёт прощание с Галиной Куклевой

Луиза Носкова рассказала, когда и где пройдёт прощание с Галиной Куклевой
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Олимпийская чемпионка 1994 года в эстафете, руководитель спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Тюменской области Луиза Носкова поделилась подробностями прощания с ушедшей из жизни в ночь на 14 июля олимпийской чемпионкой 1998 года, трёхкратной чемпионкой мира по биатлону Галиной Куклевой.

«Она долго болела, умерла в больнице, хоронить её будут в Ишимбае. В Тюмени будет прощание 16 июля, в Тюменском государственном университете», — приводит слова Носковой ТАСС.

Помимо титулов на Олимпиаде и ЧМ, в активе Куклевой 23 победы на этапах Кубка мира, из них 9 — в личных гонках.

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