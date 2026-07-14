«Она очень серьёзно страдала». Олимпийский чемпион Тихонов — о смерти Куклевой

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о болезненном состоянии олимпийской чемпионки по биатлону (1998) Галины Куклевой незадолго до смерти.

«Она очень серьёзно страдала последние два месяца, была на серьёзных лекарствах. Её смерть — большая потеря, очень жаль», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Также спортсмен поделился воспоминаниями об ушедшей чемпионке.

«Я был президентом российского биатлона 14 лет. Галя при мне была одной из самых трудолюбивых, послушных — просто образец спортсменки. Выполняла частенько больше, чем было положено. Уважаемая в коллективе, но всегда скромница. Помню, что иногда даже краснела, отвечая на какие-то вопросы. Она была успешной во всех делах», — добавил он.

Галина Куклева скончалась во вторник, 14 июля, на 54-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.