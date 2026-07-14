Чепиков — о смерти Куклевой: всегда в команде была отзывчивым и добрым человеком

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков рассказал, что олимпийская чемпионка 1998 года, трёхкратная чемпионка мира по биатлону Галина Куклева подавала пример другим спортсменам на международных соревнованиях.

«Галина всегда в команде была отзывчивым и добрым человеком. Ко всем относилась очень дружелюбно. Как профессионал она подавала всем пример, как нужно концентрироваться на различных соревнованиях международного уровня. Приношу соболезнования родным и близким, нашему спортивному сообществу», — приводит слова Чепикова ТАСС.

Помимо титулов на Олимпиаде и ЧМ, в активе Куклевой 23 победы на этапах Кубка мира, из них 9 — в личных гонках.