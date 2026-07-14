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Зайцева — о смерти Галины Куклевой: она была примером для меня, я её очень уважала

Зайцева — о смерти Галины Куклевой: она была примером для меня, я её очень уважала
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева высказалась о смерти олимпийской чемпионки 1998 года, трёхкратной чемпионки мира по биатлону Галины Куклевой. Легендарной отечественной спортсменки не стало в ночь на 14 июля.

«Выражаю соболезнования родным, болельщикам и всей нашей биатлонной семье. Когда у ходит такой человек, очень грустно и печально. Будем всегда помнить. Я с Галиной тренировалось в одной команде, она была для меня примером. Была очень спокойным и уверенным человеком, я прислушивалась к её советам, брала пример, как относиться к тренировкам. Я её очень уважала, очень умный человек. Очень жалко!» — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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