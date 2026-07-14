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Глава Международного союза биатлонистов отреагировал на смерть Галины Куклевой

Глава Международного союза биатлонистов отреагировал на смерть Галины Куклевой
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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин отреагировал на новость об уходе из жизни олимпийской чемпионки 1998 года, трёхкратной чемпионки мира по биатлону Галины Куклевой. Легендарной отечественной спортсменки не стало в ночь на 14 июля.

«Очень печальная новость. Мысленно мы с её семьёй и друзьями. Она была выдающейся спортсменкой и олимпийской чемпионкой, которую навсегда запомнит олимпийская семья. Покойся с миром», — приводит слова Далина ТАСС.

Помимо титулов на Олимпиаде и ЧМ, в активе Куклевой 23 победы на этапах Кубка мира, из них 9 — в личных гонках. Галине Алексеевне было 53 года.

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