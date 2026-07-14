Ректор ТюмГУ: Галина Куклева стала знаковой фигурой для воспитания спортсменов

Ректор Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Иван Романчук высказался о смерти олимпийской чемпионки, профессора кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности Института физкультуры ТюмГУ Галины Куклевой.

«Галина Алексеевна — легенда российского биатлона, звезда мирового уровня. ТюмГУ всегда гордился, что Г.А. Куклева выбрала именно наш университет для продолжения спортивной карьеры в качестве педагога, наставника, тренера. Галина Куклева стала знаковой фигурой для воспитания спортсменов высоких достижений, для развития массового спорта, своим примером она демонстрировала преданность большому биатлону. Её любовь к спорту является ярким примером служению России. Для коллектива университета уход из жизни великой чемпионки большая утрата. Слова глубокого соболезнования родным и близким Галины Куклевой. Будем помнить», — приводит слова Романчука пресс-служба университета.