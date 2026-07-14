«Надеюсь, мы не слишком будем страдать от жары». Симон Фуркад — о сборах в Преманоне

Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад рассказал о планах на тренировочные сборы в Преманоне (Юра), которые проходят с 14 июля по 24 июля.

«После сбора, посвящённого стрельбе, и другого, который мы организовали исключительно для сплочения команды и возобновления тренировок, мы переходим к более технической части с завершением первого цикла подготовки VMA (Максимальная аэробная скорость) в беге.

В отличие от девушек, которые провели физическое тестирование на своём первом сборе, мы работаем по другому плану. Лично не вижу смысла проводить тестирование на первых сборах, потому что спортсмены ещё недостаточно «разогреты» подготовкой. Собственно, поэтому мы будем проводить его сейчас, когда спортсмены полностью восстановились после отдыха.

И да, надеюсь, мы не слишком будем страдать тут [Преманоне] от жары, нам придётся тренироваться рано утром и поздно вечером», — приводит слова Симона Фуркада Nordic Magazine.