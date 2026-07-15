Виктория Метеля и Даниил Серохвостов обручились

Российские биатлонисты Виктория Метеля и Даниил Серохвостов сообщили о своей помолвке. Соответствующие фото появились в социальных сетях спортсменов.

«Вечерний дроп», — подписала снимки Метеля, добавив эмодзи «разбитое сердце» и «кольцо».

Фото: из личного архива Виктории Метели

Фото: из личного архива Виктории Метели

Фото: из личного архива Виктории Метели

Фото: из личного архива Виктории Метели

Фото: из личного архива Виктории Метели

27-летний Серохвостов — трёхкратный чемпион России, победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, победитель и призёр этапов Кубка России и Содружества, участник Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Там Даниил занял 19-е место в спринте и 39-е в гонке преследования.

23-летняя Метеля — чемпионка России в большом масс-старте.

Видео: олимпийские медали российских биатлонистов.