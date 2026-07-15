Антон Шипулин ответил, где сложнее работать — в спорте или в политике

Чемпион мира 2017 года по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин рассказал, как спортивная карьере помогает ему в политической деятельности.

— Где сложнее работать, в спорте или в политике?

— Я бы не сказал, что где-то легче. Работа нелёгкая. Самое сложное — это работа в округе. Когда ты уже работаешь на земле.

— Как спортивный опыт помог в политике?

— Спортивный опыт помогает не только в политике, но и в бизнесе, и в других сферах. Стержень спортсмена — когда ты можешь в нужный момент собраться, настроиться, погасить своё волнение. Хотя у меня, помню, когда выходил на трибуну в Госдуме, волнение первый раз было ого-го! Наверное, как когда в первый раз на Кубке мира на старты вышел, — приводит слова Шипулина E1.ru.