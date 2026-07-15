15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Антон Шипулин ответил, где сложнее работать — в спорте или в политике

Антон Шипулин ответил, где сложнее работать — в спорте или в политике
Комментарии

Чемпион мира 2017 года по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин рассказал, как спортивная карьере помогает ему в политической деятельности.

— Где сложнее работать, в спорте или в политике?
— Я бы не сказал, что где-то легче. Работа нелёгкая. Самое сложное — это работа в округе. Когда ты уже работаешь на земле.

— Как спортивный опыт помог в политике?
— Спортивный опыт помогает не только в политике, но и в бизнесе, и в других сферах. Стержень спортсмена — когда ты можешь в нужный момент собраться, настроиться, погасить своё волнение. Хотя у меня, помню, когда выходил на трибуну в Госдуме, волнение первый раз было ого-го! Наверное, как когда в первый раз на Кубке мира на старты вышел, — приводит слова Шипулина E1.ru.

Материалы по теме
Майгуров одержал сокрушительную победу на выборах главы СБР! Иначе и быть не могло
Майгуров одержал сокрушительную победу на выборах главы СБР! Иначе и быть не могло
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android