Шипулин: флаг демонстрирует любовь к России, сколько ресурсов на тебя потратила страна

Чемпион мира 2017 года по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин объяснил, почему считает важным для спортсменов выступления на международной арене с флагом.

«Флаг демонстрирует любовь, благодарность России. Сколько ресурсов и времени на тебя потратила страна. Воспитание, образование, спорт, медицина, чтобы ты защищал честь и достоинство нашей страны. Конечно, хочется всем показать: смотрите, мы — русские, мы этого добились, тем более на нашей Олимпиаде. Поэтому на любых соревнованиях при возможности я старался финишировать с флагом.

Сейчас нет международных соревнований, мы прививаем это уже на чемпионатах России, на Кубке Содружества. Чтобы спортсмены так могли сказать спасибо родному региону за заботу, выразить гордость, что они выступают и живут в Свердловской области. Флаг для спортсмена — это очень важно», — приводит слова Шипулина E1.ru.