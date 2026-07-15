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Стало известно, когда пройдут похороны Галины Куклевой

Стало известно, когда пройдут похороны Галины Куклевой
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Олимпийская чемпионка 1994 года в эстафете, руководитель спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Тюменской области Луиза Носкова сообщила, что похороны олимпийской чемпионки 1998 года, трёхкратной чемпионки мира по биатлону Галины Куклевой пройдут 18 июля в Ишимбае (Республика Башкортостан).

Публичное прощание с легендарной отечественной биатлонисткой состоится в здании Тюменского государственного университета 16 июля. Там Куклева работала в качестве профессора кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности Института физкультуры ТюмГУ.

Помимо титулов на Олимпиаде и ЧМ, в активе Куклевой 23 победы на этапах Кубка мира, из них 9 — в личных гонках. Галине Алексеевне было 53 года. Легендарной отечественной спортсменки не стало в ночь на 14 июля.

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