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Олимпийский чемпион Васильев: МОК не изменит свою позицию по защите интересов россиян

Олимпийский чемпион Васильев: МОК не изменит свою позицию по защите интересов россиян
Кирсти Ковентри
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о том, как разногласия между Международным олимпийским комитетом (МОК) и странами Евросоюза повлияют на защиту интересов российских атлетов.

«Давайте не будем забывать о том, что страны Западной Европы – это только небольшая часть голосов в Международном олимпийском комитете. И есть огромное количество стран в других регионах мира, имеющих альтернативную точку зрения. И если страны Запада выступают против, то, значит, МОК и президент организации Кирсти Ковентри находятся на правильном пути в деле защиты интересов спортсменов», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».

Напомним, исполком МОК 7 июля публично рекомендовал спортивным федерациям снять все ограничения с российских атлетов. В ответ на это девять европейских стран потребовали лишить организацию финансирования.

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