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«Смотрел на себя в зеркало, вставал на весы — опачки!» Шипулин – о форме после карьеры

«Смотрел на себя в зеркало, вставал на весы — опачки!» Шипулин – о форме после карьеры
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Чемпион мира 2017 года по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин рассказал о трудностях поддержания формы после завершения карьеры.

«Были моменты, когда у меня даже времени потренироваться не было. Через два-три месяца я смотрел на себя в зеркало, вставал на весы — опачки!

Мне говорили и родители, и другие спортсмены, что лучше не допускать набора веса, потом будет тяжелее скидывать. Поэтому я стараюсь каждое утро заниматься спортом, по часу выделяю, чтобы держать себя в форме. Сегодня я проснулся в шесть утра, побегал, а дальше надо было ехать на мероприятие.

Принял решение, как бы тяжело ни было вставать, надо идти и бежать. Тяжело, зато потом день идёт на лайте, когда себя так заряжаешь», — приводит слова Шипулина E1.ru.

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