15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Дале-Шевдал провёл тренировку со сборной Италии по биатлону

Йоханнес Дале-Шевдал провёл тренировку со сборной Италии по биатлону
Комментарии

Олимпийский чемпион, призёр чемпионатов мира норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал организовал тренировку со сборной Италии по биатлону, которая проводит свой сбор в Норвегии.

Фото: Из личного архива Дале-Шевдала

«Сегодня я занял место Томмазо Джакомеля и теперь считаю себя членом сборной Италии. Вперёд, Италия!» – написал Дале-Шевдал в одной из социальных сетей.

В сезоне-2025/2026 Дале-Шевдал выиграл золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх – 2026 в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. В итоговом общем зачёте Кубка мира норвежец занял 10-е место, одержав в сезоне победу в гонке преследования на этапе в немецком Рупольдинге, а также несколько раз поднимался на пьедестал почёта.

Материалы по теме
Где лыжники и биатлонисты будут выступать в межсезонье? Календарь главных событий
Где лыжники и биатлонисты будут выступать в межсезонье? Календарь главных событий
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android