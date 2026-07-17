Йоханнес Дале-Шевдал провёл тренировку со сборной Италии по биатлону

Олимпийский чемпион, призёр чемпионатов мира норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал организовал тренировку со сборной Италии по биатлону, которая проводит свой сбор в Норвегии.

Фото: Из личного архива Дале-Шевдала

«Сегодня я занял место Томмазо Джакомеля и теперь считаю себя членом сборной Италии. Вперёд, Италия!» – написал Дале-Шевдал в одной из социальных сетей.

В сезоне-2025/2026 Дале-Шевдал выиграл золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх – 2026 в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. В итоговом общем зачёте Кубка мира норвежец занял 10-е место, одержав в сезоне победу в гонке преследования на этапе в немецком Рупольдинге, а также несколько раз поднимался на пьедестал почёта.