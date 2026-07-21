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«Последние недели прошли не по плану». Отто Инвениус — о перенесённой операции

«Последние недели прошли не по плану». Отто Инвениус — о перенесённой операции
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Участник Олимпийских игр 2026 года финский биатлонист Отто Инвениус был госпитализирован в Австрии, где перенёс операцию. Причины хирургического вмешательства не разглашаются.

«Последние недели прошли не совсем по плану. Чуть больше недели назад мне пришлось перенести операцию в Австрии. Всё прошло хорошо, и теперь пришло время немного сбавить обороты в подготовке к предстоящему сезону. Надеюсь, скоро я смогу вернуться к тренировкам! Спасибо всем, кто знал о ситуации, за поддержку и помощь. Это много значит для меня», — написал Инвениус на своей странице в социальных сетях.

Отто в последние годы сталкивался с проблемами со здоровьем. В 2025 году биатлонист заболел гриппом и не смог участвовать в чемпионате мира, а позже переболел мононуклеозом, из-за чего пропустил около пяти недель тренировок.

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