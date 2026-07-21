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Ханна Эберг и Мартин Понсилуома станут родителями

Ханна Эберг и Мартин Понсилуома станут родителями
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Шведская биатлонистка Ханна Эберг объявила, что она и её молодой человек биатлонист Мартин Понсилуома ждут ребёнка. Пара спортсменов опубликовала совместные фото в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Эберг

Фото: Из личного архива Эберг

«Нам есть что рассказать! Следующий сезон принесёт новые вызовы» – написала Эберг.

Ханне Эберг 30 лет. Она является двукратной олимпийской чемпионкой и обладательницей двух серебряных медалей Олимпийских игр. А также на счету шведской биатлонистки три золота чемпионата мира.

Мартину Пансилуоме 30 лет. Он — олимпийский чемпион 2026 года в гонке преследования, серебряный призёр Игр 2022 года, а также двукратный чемпион мира.

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