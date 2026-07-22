Хедегарт — о смене вида спорта: биатлон забавнее, а мой потенциал здесь намного выше

Двукратный олимпийский чемпион 2026 года по лыжным гонкам Эйнар Хедегарт высказался о своём переходе в биатлон.

«Я абсолютно не жалею о своём выборе. Биатлон гораздо забавнее, а мой потенциал здесь намного выше. Именно на этом я и основывал своё решение. Моя мечта — хорошо начать сезон. И даже если я выиграю, мне всё равно придётся пройти через Кубок IBU, чтобы набрать необходимые очки. Путь к Кубку мира довольно сложен, учитывая, сколько лет прошло с момента моих последних международных соревнований. Я знаю, что в те дни, когда я в форме, я мог бы выиграть Кубок мира хоть завтра. Но я не могу позволить себе делать это несколько раз подряд. В этом и заключается сложность биатлона: каждый может закрыть девять или 10 мишеней в спринте. Однако делать это нужно регулярно. Самая большая проблема — это стабильность в стрельбе.

Хочу побороться за красную майку лидера в спринте, выиграть её, отобраться на чемпионат мира и, возможно, даже выиграть там спринт. Это был бы мой идеальный сезон. Возможно, это слишком амбициозно! Но я убеждён, что этот сезон уже может стать фантастическим. Я не тороплюсь. Я знаю, что в этом году невозможно достичь уровня Стурлы [Легрейда]. Если мне удастся показать хороший процент точных выстрелов, это будет большим шагом вперёд», – приводит слова Хедегарта Ski-Nordique.