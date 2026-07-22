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Тимофей Лапшин и Ко Ын Чон — чемпионы Азии по летнему биатлону в спринте

Тимофей Лапшин и Ко Ын Чон — чемпионы Азии по летнему биатлону в спринте
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Южнокорейские биатлонисты Тимофей Лапшин и Ко Ын Чон стали победителями спринтерских гонок на чемпионате Азии по летнему биатлону, который стартовал во вторник, 21 июля, в Щучинске, Казахстан.

У мужчин уверенную победу одержал главный фаворит Тимофей Лапшин, допустивший один промах на двух огневых рубежах. Биатлонист опередил казахстанцев Асета Дюсенова на 54,8 секунды, а Александра Мухина — на 1.18,7.

В женском спринте золото выиграла южнокорейская биатлонистка Ко Ын Чон. Серебро завоевала Чон Юми (+17,8), бронзу — казахстанка Анастасия Хвощёнок (+41,8).

Чемпионат Азии по летнему биатлону в Щучинске проходит с 19 по 24 июля.

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