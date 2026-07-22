«В будущем пожалела бы, что так и не попробовала». Королёва — о переходе в биатлон

Участница Олимпийских игр 2026 года белорусская лыжница Анна Королёва объявила о переходе в биатлон.

«Конечно, это было личное решение. На самом деле, мне всегда хотелось попробовать себя в биатлоне. Хотя в лыжных гонках я провела 20 лет — цифра просто невероятная. Но биатлон интересовал меня с самого детства. У нас в Новополоцке есть училище олимпийского резерва. Мы там тренировались с детства, рядом находится стрельбище. Постоянно проезжала мимо него на тренировках, смотрела и думала об этом. Если бы сейчас не решилась на этот шаг, уверена: в будущем на 100% пожалела бы и постоянно корила бы себя, что так и не попробовала», — приводит слова Королёвой Sport5.by.