Дегтярёв посетил лыжно-биатлонный комплекс в Чебоксарах, где пройдёт чемпионат России

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв в рамках рабочего визита в Чувашию посетил новый лыжно-биатлонный комплекс в Чебоксарах, который в сентябре примет чемпионат России по летнему биатлону.

На строительство трассы было выделено более 730 млн рублей из федерального бюджета, ещё 428,4 млн рублей поступило из бюджета Республики. Общая протяжённость комплекса — 3969 метров. Он включает три маршрута разной длины и профиля, а также семь срезов, которые позволяют проводить все биатлонные дисциплины.

В ходе визита Дегтярёв также посетил Спортивную школу олимпийского резерва №2, где встретился с юными спортсменами.

Чемпионат России по летнему биатлону в Чебоксарах пройдёт с 4 по 7 сентября.