Виктория Сливко выступит в следующем сезоне под новой фамилией

Российская биатлонистка Виктория Сливко в следующем сезоне выступит под новой фамилией. Спортсменка взяла фамилию мужа — другого российского биатлониста Кирилла Бажина. Об этом сообщает Союз биатлонистов России (СБР). Виктория и Кирилл сыграли свадьбу 4 июня.

Фото: СБР

Кирилл Бажин является чемпионом России в индивидуальной гонке в сезоне-2022/2023, обладателем Кубка России – 2021/2022 и чемпионом мира среди юниоров 2020 года.

Виктория Сливко выиграла чемпионат Европы в 2016 году, также она является двукратным серебряным (2018, 2020) и единожды бронзовым (2018) призёром чемпионатов Европы. В этом году Сливко стала чемпионкой России в индивидуальной гонке.