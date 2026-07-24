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Тим Фарчник является единственным кандидатом на пост президента IBU

Тим Фарчник является единственным кандидатом на пост президента IBU
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Член исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) словенец Тим Фарчник является единственным кандидатом на пост президента организации. Об этом пресс-служба IBU. Действующим президентом IBU является Олле Далин, который покинет свой пост после истечения допустимого срока полномочий. Он

На должность вице-президента организации на безальтернативной основе баллотируется София Домей из Швеции. Помимо этого, 11 человек претендуют на шесть мест в обновлённом составе Исполкома.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с начала 2022 года. Ранее IBU заявил, что не намерен менять позицию по этому вопросу, несмотря на рекомендации МОК.

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